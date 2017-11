POL-MI: Einbruch in Lagerhalle

Bad Oeynhausen (ots) - Am vergangenen Wochenende stiegen bisher Unbekannte in die Lagerhalle einer Firma in Wulferdingsen ein. Hierbei entwendeten sie hochwertige Handscanner. Der Schaden wurde auf rund 6.000 Euro taxiert.

Die Einbrecher hatten sich zunächst Zugang auf das Betriebsgelände in der Straße Sundern verschafft. Anschließend schlugen sie ein Fenster einer Lagerhalle ein. Hieraus entwendeten sie die Scanner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

