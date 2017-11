POL-MI: Senior zieht sich bei Unfall schwere Verletzungen zu

Der Senior wurde beim Überqueren der Straße von dem Skoda erfasst. Bild-Infos Download

Petershagen (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Frille zog sich am Montagabend ein Senior schwere Verletzungen zu. Der 81-jährige Bückeburger war beim Überqueren der Straße frontal von einem Auto erfasst worden. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und mittels Rettungswagen dem Johannes-Wesling-Klinikum zugeführt.

Gegen 18.55 Uhr befuhr der Senior mit einem Ackerschlepper mit Anhänger die Schaumburger Straße in Richtung Frille. Kurz hinter dem Ortseingang hielt er in Höhe eines Hauses am Straßenrand an und stieg er nach rechts von seinem Gespann ab. Anschließend trat er hinter seinem Fahrzeug vor und wollte die Straße überqueren. Hierbei wurde er frontal von einem im Richtung Cammer fahrenden Skoda Oktavia erfasst, an dessen Steuer ein 47-jähriger Bückeburger saß.

