POL-MI: Diebstahl hochwertiger Geräte aus Auto

Rahden (ots) - Am Samstag gegen 21 Uhr stellte ein 28-Jähriger seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz in der Von-Roden-Straße in Rahden ab. Als er gegen 0.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Fahrertür gewaltsam aufgebrochen wurde. Der Dieb riss nicht nur hochwertige Geräte, wie Navigationssystem und Autoradio, brachial aus dem Armaturenbrett heraus, sondern zerstörte dieses dabei auch. Es entstand ein erheblicher Schaden von etwa 15.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter 0571/8866-0.

