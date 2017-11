POL-MI: Kollision beim Abbiegen

Espelkamp (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Fabbenstedter Straße, Alsweder Landstraße und Leverner Straße verletzte sich am Montagvormittag die Fahrerin eines Fords. Die 59-Jährige befuhr mit ihrem KA gegen 10.30 Uhr die Leverner Straße und bog an der Kreuzung nach rechts auf die Fabbenstedter Straße in Richtung Fiestel ab. Gleichzeitig bog ein Mercedesfahrer (67) von der Alsweder Landstraße kommend nach links auf die Fabbenstedter Straße in Richtung Fiestel ab. Hierbei touchierte der Mercedes mit seiner rechten Fahrzeugseite die Front des Fords. Der entstandene Sachschaden wurde auf zirka 2.500 Euro taxiert.

