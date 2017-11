POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Espelkamp (ots) - Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Espelkamp. Am Mittwoch (08.11.) in der Zeit von 9 Uhr bis 10 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Gabelhorst 31 ein geparkter grüner Kleinwagen der Marke Chevrolet hinten rechts beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht, das ebenfalls dort geparkt hat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizei Lübbecke unter der Telefonnummer 05741/2770.

Rückfragen bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell