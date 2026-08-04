Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Baggerteile entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben auf einem Baustellengelände an der Emsdettener Straße am Wochenende Gegenstände von einem Bagger gestohlen.

Die Baustelle befindet sich in Höhe des Kreisverkehrs Am Rathaus / Emsdettener Straße. Die Täter entwendeten dort zwischen Freitag (31.07.), 12.15 Uhr und Montag (03.08.), 07.00 Uhr zwei Baggerschaufeln. Des Weiteren montierten sie den Powertilt eines dort stehenden Baggers ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

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