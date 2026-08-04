POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Baucontainer
Saerbeck (ots)
Zwischen Donnerstag (30.07.), 16.30 Uhr und Montag (03.08.), 07.30 Uhr ist an der Hemberger Straße ein Baucontainer aufgebrochen worden.
Unbekannte öffneten gewaltsam die Tür des Containers und verschafften sich Zutritt zum Inneren. Die Täter entwendeten einen Hochdruckreiniger, sowie zwei C-Schläuche. Außerdem nahmen sie mehrere Behälter Diesel mit. Die Höhe des Schadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.
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