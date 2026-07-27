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Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen: Sperrung der B70 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Metelener Straße und Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße

Steinfurt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Lkw Beteiligung ist die B70 aktuell zwischen der Metelener Straße und dem Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße aufgrund von Bergungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dieser Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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