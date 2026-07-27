POL-ST: Wettringen: Sperrung der B70 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Metelener Straße und Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße
Steinfurt (ots)
Nach einem Verkehrsunfall mit Lkw Beteiligung ist die B70 aktuell zwischen der Metelener Straße und dem Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße aufgrund von Bergungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dieser Bereich sollte weiträumig umfahren werden.
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