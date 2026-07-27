POL-ST: Wettringen: Sperrung der B70 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Metelener Straße und Kreisverkehr Burgsteinfurter Straße

Steinfurt (ots) - Am Sonntag (26.07.2026) um 00:25 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Guntruper Straße gerufen worden. Als die Kräfte eintrafen, stand die Scheune in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Für die Zeit der Löscharbeiten ist der Bereich der B481 (Schifffahrter Damm) im Gefahrenbereich aktuell Gesperrt. Zur Brandursache und der Gesamtschadenshöhe können derzeit keine ...

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