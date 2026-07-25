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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, schwerer Verkehrsunfall in Mesum; B 481/Dechant-Römer Straße/ Emsdettener Damm

Steinfurt (ots)

Rheine, Schwerer Verkehrsunfall in Mesum, B 481/ Dechant-Römer-Str./ Emsdettener Damm Zwei Pkw im Kreuzungsbereich kollidiert. Zwei schwerverletzte Personen, eine leichtverletzte Person. Am Freitag (24.07.2026) um 22:33 Uhr ist die Polizei per Notruf über einen schweren Verkehrsunfall in Rheine auf dem Emsdettener Damm (B 481) in Kenntnis gesetzt worden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 32-jähriger Emsdettener mit seinem Audi die B 481 aus Richtung Rheine in Richtung Emsdetten. Zur gleichen Zeit befuhr ein mit fünf Personen besetzter Mercedes Sprinter die Brückenstraße Straße aus Richtung Elte kommend in Richtung Mesum. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Kraftfahzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund unabhängiger Zeugenaussagen hat der Audifahrer das Rotlicht der Lichtsignalanlage missachtet. Die 32-Jährige Audifahrer wurde schwer verletzt. Zwei Insassen des Mercedes Sprinter wurden einmal schwer und einmal leicht verletzt. Die anderen drei Insassen verblieben unverletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenäuser verbracht. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zum Fahrer des Mercedes Sprinter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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