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POL-ST: Nordwalde: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordwalde auf der L592 ist heute (24.07.2026) gegen 17:15 Uhr eine 79-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau aus Greven befuhr mit ihrem E-Bike den rechten Radweg aus Richtung Emsdetten kommend in Fahrtrichtung Nordwalde. In Höhe der Einmündung Suttorf beabsichtigte die Radfahrerin nach links die L 592 zu überqueren und auf der Straße Suttorf weiterzufahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordwalde die L592 ebenfalls in Richtung Nordwalde. Als sich die Radfahrerin bereits auf der Fahrbahn befand, erblickte sie den Pkw und stoppte ihr E-Bike. Der Pkw versuchte noch auszuweichen, kollidierte allerdings leicht mit der Radfahrerin. Dadurch stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer. Der Pkw geriet anschließend nach links von der Fahrbahn ab und kam im dortigen Straßengraben zur Endlage. Der Pkw-Fahrer verblieb unverletzt. Die Radfahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Am E-Bike und am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 8.000, -EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L592 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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