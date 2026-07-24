Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Hotels, Nachtrag

Rheine (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6320457) hat es am Donnerstag (23.07.) einen Brand an einem Hotel am Hopstener Damm gegeben.

Die im Rahmen der Löscharbeiten eingerichteten Straßensperrungen sind mittlerweile alle aufgehoben. Auch der Russenweg ist wieder frei befahrbar.

Der Brandort ist beschlagnahmt. Weitere Angaben zur Brandursache oder der Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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