PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Hotels, Nachtrag

Rheine (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6320457) hat es am Donnerstag (23.07.) einen Brand an einem Hotel am Hopstener Damm gegeben.

Die im Rahmen der Löscharbeiten eingerichteten Straßensperrungen sind mittlerweile alle aufgehoben. Auch der Russenweg ist wieder frei befahrbar.

Der Brandort ist beschlagnahmt. Weitere Angaben zur Brandursache oder der Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 09:33

    POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung, 37-Jähriger vermisst

    Neuenkirchen (ots) - In Neuenkirchen wird seit Montagnachmittag (20.07.) ein 37-jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurde er gegen 16.00 Uhr gesehen. Vermutlich ist der Mann mit einem hellblauen Damenfahrrad unterwegs. Möglicherweise hält er sich in Münster auf, da er dorthin Kontakte hat. Es gibt aber keine konkreten Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Da für den ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 09:24

    POL-ST: Metelen, Diebstahl aus Rohbau, Zeugen gesucht

    Metelen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (22.07.), 16.10 Uhr und Donnerstag (23.07.), 06.15 Uhr in einen Rohbau an der Straße Nordring eingestiegen. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten aus verschiedenen Räumlichkeiten diverse Werkzeuge und Maschinen - unter anderem eine Bohrmaschine, zwei Winkelschleifer, mehrere Akkuschrauber und Ladegeräte. Der Schaden liegt nach ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 09:23

    POL-ST: Ibbenbüren, Betrüger stehlen Geld und Schmuck, Polizei warnt

    Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (23.07.) ist ein Senior aus Ibbenbüren Opfer von Betrügern geworden. Der Mann erhielt am frühen Nachmittag den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser sagte ihm, dass Geld aus Frankreich im Umlauf sei und fragte, ob er in den letzten Tagen Geld abgehoben habe. Dies bejahte der Mann. Daraufhin sollte er die Seriennummern der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren