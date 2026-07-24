Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Öffentlichkeitsfahndung, 37-Jähriger vermisst

Neuenkirchen (ots)

In Neuenkirchen wird seit Montagnachmittag (20.07.) ein 37-jähriger Mann vermisst.

Zuletzt wurde er gegen 16.00 Uhr gesehen. Vermutlich ist der Mann mit einem hellblauen Damenfahrrad unterwegs. Möglicherweise hält er sich in Münster auf, da er dorthin Kontakte hat. Es gibt aber keine konkreten Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Da für den Mann eine Eigengefährdung besteht, wird er im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto gesucht.

Wer Hinweise zu dem Vermissten geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/210885

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