Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Diebstahl aus Rohbau, Zeugen gesucht

Metelen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (22.07.), 16.10 Uhr und Donnerstag (23.07.), 06.15 Uhr in einen Rohbau an der Straße Nordring eingestiegen.

Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten aus verschiedenen Räumlichkeiten diverse Werkzeuge und Maschinen - unter anderem eine Bohrmaschine, zwei Winkelschleifer, mehrere Akkuschrauber und Ladegeräte. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

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