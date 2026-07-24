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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Betrüger stehlen Geld und Schmuck, Polizei warnt

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (23.07.) ist ein Senior aus Ibbenbüren Opfer von Betrügern geworden.

Der Mann erhielt am frühen Nachmittag den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser sagte ihm, dass Geld aus Frankreich im Umlauf sei und fragte, ob er in den letzten Tagen Geld abgehoben habe. Dies bejahte der Mann. Daraufhin sollte er die Seriennummern der Scheine durchgeben.

Kurz darauf klingelte es an der Haustür des Mannes und ein angeblicher Polizist stand vor der Tür. Dieser schaute sich in einigen Zimmern um und fotografierte die Geldscheine sowie diversen Schmuck. Als das Telefon erneut klingelte und der angebliche Bankmitarbeiter in der Leitung war, ließ der Senior den Unbekannten kurz allein. Danach ging der Mann.

Als kurz darauf die Frau des Ibbenbüreners nach Hause kam, stellte sie fest, dass Geld, Schmuck und eine EC-Karte fehlten. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei warnt vor solchen Maschen. Geben Sie niemals am Telefon an Ihnen unbekannte Personen Informationen über private Daten oder ihre finanziellen Verhältnisse preis. Legen Sie in so einem Fall sofort auf. Lassen Sie auch niemals unbekannte Personen in ihr Haus. Bitten Sie diese, zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu kommen. Informieren Sie sich in der Zwischenzeit persönlich bei der angeblichen Institution oder bei Ihnen nahestehenden Personen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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