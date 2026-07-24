Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Hotels

Rheine (ots)

Am Donnerstag (23.07.) um 15.55 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Hopstener Damm gerufen worden. Als die Kräfte eintrafen, stand das dortige Hotel in Vollbrand. Anwesende Personen hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Für die Zeit der Löscharbeiten war der Bereich Hopstener Damm, Russenweg, Osnabrücker Straße für den Verkehr voll gesperrt. Am Freitag (24.07.) gegen 05.00 Uhr wurde die Sperrung der Kreuzung aufgehoben. Der Russenweg bleibt weiterhin wegen anhaltender Löscharbeiten gesperrt.

Zur Brandursache und der Gesamtschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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