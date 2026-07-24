PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Hotels

Rheine (ots)

Am Donnerstag (23.07.) um 15.55 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Hopstener Damm gerufen worden. Als die Kräfte eintrafen, stand das dortige Hotel in Vollbrand. Anwesende Personen hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Für die Zeit der Löscharbeiten war der Bereich Hopstener Damm, Russenweg, Osnabrücker Straße für den Verkehr voll gesperrt. Am Freitag (24.07.) gegen 05.00 Uhr wurde die Sperrung der Kreuzung aufgehoben. Der Russenweg bleibt weiterhin wegen anhaltender Löscharbeiten gesperrt.

Zur Brandursache und der Gesamtschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 12:02

    POL-ST: Nordwalde, Telefonbetrug durch falschen Paypal-Mitarbeiter

    Nordwalde (ots) - Am Mittwoch (22.07.) ist eine 19-jährige Nordwalderin von einem angeblichen Paypal-Mitarbeiter betrogen worden. Der Unbekannte rief die junge Frau am frühen Nachmittag an und sagte ihr, dass es auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten geben würde. Diese wolle er mit ihr klären. Im weiteren Gespräch installierte die Nordwalderin nach Anweisung eine App auf ihrem Handy und übermittelte dem ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 11:56

    POL-ST: Ibbenbüren, Container aufgebrochen

    Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (21.07.), 16.00 Uhr und Mittwoch (22.07.), 07.30 Uhr einen Container an der Wilhelmstraße aufgebrochen. Der Container befand sich in Höhe der Hausnummer 5. Die Täter brachen diesen auf noch unbekannte Art und Weise auf. Sie entwendeten aus dem Container eine große Anzahl an Werkzeugen, Werkzeugmaschinen, Akkus und Ladegeräten sowie ein Radio. Der Schaden ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 11:53

    POL-ST: Altenberge, Scheune aufgebrochen

    Altenberge (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Scheune an der Straße Waltrup in Höhe der Kreuzung Waltrup/Rüschhauweg/Klosterweg eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag (21.07.), 18.00 Uhr und Mittwoch (22.07.), 09.00 Uhr. Die Täter hebelten den ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Türen auf und stahlen Edelmetalle im Wert im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobereichs. Die Polizei ermittelt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren