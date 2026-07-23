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Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Telefonbetrug durch falschen Paypal-Mitarbeiter

Nordwalde (ots)

Am Mittwoch (22.07.) ist eine 19-jährige Nordwalderin von einem angeblichen Paypal-Mitarbeiter betrogen worden.

Der Unbekannte rief die junge Frau am frühen Nachmittag an und sagte ihr, dass es auf ihrem Konto verdächtige Aktivitäten geben würde. Diese wolle er mit ihr klären. Im weiteren Gespräch installierte die Nordwalderin nach Anweisung eine App auf ihrem Handy und übermittelte dem Unbekannten zur angeblichen Online-Verifizierung die Daten ihres Personalausweises. Im weiteren gut einstündigen Verlauf des Telefonats wurden dann zwei Überweisungen von ihrem Konto getätigt. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Bei einem anschließenden Telefonat mit ihrer Hausbank wurde ihr dann der Betrug bewusst.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. Wenn angebliche Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter von Zahlungsdiensten Sie anrufen und Ihnen von vermeintlichen Unregelmäßigkeiten auf Ihrem Konto erzählen: Legen Sie sofort auf. Geben Sie niemals an unbekannte Personen Daten preis oder lassen Sie sich von diesen dazu verleiten, zum Beispiel Apps auf Ihr Handy zu laden. Beenden Sie solche Gespräche sofort und informieren Sie sich direkt bei Ihrer Bank oder Ihrem Zahlungsdienstleister unter den Ihnen bekannten Nummern. Sollte es dennoch zu einem Schaden gekommen sein, melden Sie sich bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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