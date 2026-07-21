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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, versuchter Einbruch und diverse Sachbeschädigungen

Hörstel (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21.07.) war die Polizei in Hörstel zu mehreren Einsätzen unterwegs. Neben diversen Sachbeschädigungen hat es auch einen versuchten Einbruch in einen Drogeriemarkt gegeben.

Gegen 01.20 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, weil sie vor dem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße mehrere Jugendliche gesehen haben, die gegen eine Scheibe des Geschäfts schlugen. Als die Beamten eintrafen, stellten sie ein Loch in der Scheibe fest. Die Unbekannten waren bereits weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Im Rahmen dieser Fahndung stellten die Beamten diverse Sachbeschädigungen im Ortsbereich Hörstel fest. Am Bahnhof wurden an einem Wartehäuschen die Scheibe sowie an zwei Fahrkartenautomaten die Displays eingeschlagen. Außerdem wurden an vier abgestellten Fahrzeugen auf dem Pendlerparkplatz des Bahnhofs Scheiben eingeschlagen.

Des Weiteren stellten die Beamten im Bereich der Laugestraße und der Raiffeisenstraße fest, dass insgesamt elf Gullydeckel aus ihrer Verankerung ausgehoben waren. Dies stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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