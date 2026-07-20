Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Motorrad stürzt in Graben

Horstmar (ots)

Zu einem Motorradunfall ist es am Sonntag (19.07.) gegen 13.05 Uhr auf der K65 gekommen. Dabei hat sich ein 63-jähriger Dülmener (Kreis Coesfeld) schwer verletzt.

Eine Gruppe von Motorradfahrern fuhr auf der Kreisstraße in Richtung L570. In Höhe der Anschrift Haltern 44 bremsten die Motorradfahrer ihre Fahrzeuge ab, um eine Pause zu machen. Dabei touchierte der 63-Jährige den Arm eines Motorradfahrers aus der Gruppe. Der Dülmener kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben.

Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.500 Euro.

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