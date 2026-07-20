Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Brand von Straßenbepflanzung

Horstmar (ots)

In Leer an der K76 (Bereich Leerer Straße/Gauxbach) ist am Freitag (17.07.) gegen 17.00 Uhr eine Straßenrandbepflanzung in Brand geraten. Bei Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht.

Ein Zeuge hatte auf einem angrenzenden Acker Feldarbeiten durchgeführt. Er hatte plötzlich einen Knall gehört und dann das Feuer gesehen. Er alarmierte die Feuerwehr. Der Zeuge sah etwa drei bis vier Jugendliche zu Fuß in Richtung Steinfurt laufen. Sie waren den Angaben zufolge 15 bis 16 Jahre alt, einer trug ein weißes, ein anderer ein schwarzes T-Shirt.

Die Polizei ermittelt, Zeugenhinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

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