Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Brand eines Grünstreifens

Hörstel (ots)

Am Liekweg ist es auf bislang unbekannte Art und Weise zu einem Brand an einem Grünstreifen neben einem Fahrradweg gekommen. Das Feuer wurde am späten Samstagabend (18.07.) gegen 23.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5 durch einen Zeugen bemerkt, nachdem er einen lauten Knall gehört hatte. Dann sah der Zeuge den Brand und verständigte die Feuerwehr.

Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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