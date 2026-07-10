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Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht, eine Person leicht verletzt, Pedelec-Fahrer gesucht

Greven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der B481 sucht die Polizei einen beteiligten Pedelec-Fahrer.

Am Mittwoch (08.07.) um kurz vor 16.00 Uhr fuhr ein 30-jähriger Rennradfahrer aus Greven auf dem Radweg entlang der B481 von Emsdetten in Richtung Greven. Auf Höhe des Gewerbegebiets, Carl-Benz-Straße 35, kreuzte den Angaben zufolge ein Pedelec-Fahrer den Radweg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer.

Der unbekannte Pedelec-Fahrer stand auf und fuhr davon. Der Rennradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbst ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht den flüchtigen Pedelec-Fahrer. Der Mann war zwischen 60 und 70 Jahre alt und etwa 1,79 Meter groß. Er war schlank und trug eine kleine, rund Brille. Er hatte dunkle Kleidung an. Außerdem trug er einen schwarzen Helm mit Schirm. Das Pedelec war schwarz oder grau und hatte keine Mittelstange.

Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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