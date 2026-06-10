Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrug durch falschen Immobilienmakler

Rheine (ots)

Eine Frau aus Rheine ist Opfer eines Betrugs durch einen falschen Immobilienmakler geworden. Die Frau war auf der Suche nach einer Wohnung in Rheine und schaltete auf einer Internetseite ein Gesuch. Daraufhin erhielt sie Kontakt zu einem angeblichen Immobilienmakler. Dieser bot am Telefon eine Wohnung zur Miete an.

Eine Besichtigung war laut dem "Makler" nicht möglich. Er stellte Fotos der angeblich freien Wohnung zur Verfügung und forderte eine Kaution in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Zusätzlich wurde die Geschädigte unter Druck gesetzt, dass sie sich schnell entscheiden müsse. Die junge Frau überwies den Kautionsbetrag und unterschrieb auch einen angeblichen Mietvertrag.

Aufgrund weiterer Forderungen wurde die Geschädigte skeptisch. Sie recherchierte den Makler, den es tatsächlich in Münster gab. Als sie dort anrief, stellte sie fest, dass der richtige Makler keine Wohnung in Rheine vermietete. Daraufhin fuhr sie zum angeblichen Mietobjekt - dieses war bewohnt.

Immer wieder kommt es auch im Kreis Steinfurt über Kleinanzeigen- und Immobilienplattformen zu falschen Angeboten auf dem Wohnungsmarkt. Die Wohnungen, die angeboten werden, existieren dann gar nicht oder stehen nicht zur Vermietung.

Viele Menschen sind auf der Suche nach einer schönen Wohnung zu einem angemessenen Preis. Dem steht oft ein knappes Angebot gegenüber. Diese Not nutzen die Betrüger aus. Sie versenden falsche Fotos, setzen ihre Opfer unter Druck und fordern angebliche "Sicherheitsleistungen", da die schöne Wohnung sonst wieder weg sei. Die Betrüger behaupten auch öfter, sich im Ausland zu befinden. Von dort würden sie alles regeln, eine Besichtigung der Wohnung sei aber nicht möglich.

Die Polizei warnt vor dieser Masche. So schützen Sie sich:

- Seien Sie skeptisch bei Angeboten, die allzu günstig oder zu attraktiv erscheinen.

- Werden Sie hellhörig, wenn ihr Verhandlungspartner sich im Ausland befindet und Sie gar nicht persönlich treffen möchte.

- Zahlen Sie niemals vor einem persönlichen Treffen für eine angebotene Wohnung eine Kaution oder eine andere Art von Vorauszahlung.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Nutzen Sie die Bilder-Rückwärtssuche einer Suchmaschine im Internet. So findet man oft die passende Wohnung in Echt, die dann an ganz anderer Stelle zum Verkauf, zur Vermietung oder als Ferienwohnung angeboten wird.

- Vereinzelt kann man auch mit Hilfe von Satelliten- oder Luftbildern der gängigen Kartendienste die Anschriften prüfen, wenn etwa Außenaufnahmen (z.B. Blick vom Balkon) zur Verfügung gestellt werden.

- Gehen Sie nicht alleine zu Besichtigungsterminen. Lassen Sie sich begleiten.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sind: Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. Falls Sie schon Geld überwiesen haben, kontaktieren Sie Ihre Bank.

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