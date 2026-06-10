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Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Schwerer Verkehrsunfall, Pkw kommt von Fahrbahn ab

Laer (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (09.06.) gegen 08.40 Uhr in Holthausen gekommen.

Ein 52-jähriger Steinfurter fuhr mit einem Opel Vivaro auf der L550 in Richtung Laer. Nach ersten Erkenntnissen kam er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Opel geriet zunächst in einen angrenzenden Graben und kam kurz danach auf einem gepflasterten Bereich zwischen der Landstraße und dem dortigen Fuß- und Radweg zum Stehen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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