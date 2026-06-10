Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Wohnhausbrand, fünf Personen leicht verletzt

Recke (ots)

Am Dienstag (09.06.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 22.40 Uhr zu einem Wohnhausbrand an die Straße Zum Harhof gerufen.

Das Wohnhaus liegt in der Nähe der Kreuzung mit der Straße Am Ehrenfriedhof. Die Feuerwehrkräfte waren bei Eintreffen der Beamten bereits im Einsatz. Im Haus befanden sich fünf Personen, die sich alle ins Freie retten konnten. Sie wurden leicht verletzt. Drei von ihnen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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