Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen (ots)

Am Mittwoch (05.02.2020) ist es gegen 08.30 Uhr auf der Mesumer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines vermutlich dunkelblauen Ford Focus, der in Fahrtrichtung Rheine unterwegs war, überholte in einer lang gezogenen Linkskurve einen Lastwagen, trotz Gegenverkehrs. Der Fahrer eines Vans, der Richtung Neuenkirchen unterwegs war, leitete deshalb eine Notbremsung ein. Kurze Zeit später kam sein Fahrzeug zum Stillstand. Ein hinter dem Van fahrender Fiat konnte durch den Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig gebremst werden und fuhr auf den Van auf. Der Fahrer des Fiats wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Ford Focus entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, in Verbindung.

