Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Exhibitionist aufgetreten Vorfall am Freitagabend

Greven (ots)

Am Freitagabend (14.06.2019) hat sich im Park am Krankenhaus, Höhe Gesundheitszentrum, ein Exhibitionist in schamverletzender Weise einer Frau gezeigt. Die Grevenerin ging gegen 20.30 Uhr an dem auf einer Parkbank sitzenden, jungen Mann vorbei. In dem Moment zeigte sich der entblößte Mann der Frau. Er war 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine auffällig helle Haut und ein dünne Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, ein blaues Cappi und führte ein Handy -Kopfhörer im Ohr- mit. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455

