Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Fahrzeuge aufgebrochen

Rheine (ots)

In Mesum sind aus zwei Fahrzeugen zahlreiche Werkzeugmaschinen gestohlen worden. An der Rheiner Straße haben sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (11.06.2019) Diebe an der Heckklappe eines Fahrzeugs zu schaffen gemacht. Aus dem Innern entwendeten sie hochwertige Werkzeugmaschinen, unter anderem Schleifgeräte und einen Rotationslaser. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Zwischen Montagnachmittag, 17.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, liegt die Tatzeit im zweiten Diebstahlsfall. Am Lindvennweg, etwa 400 Meter vom anderen Tatort entfernt, öffneten sie ebenfalls die Hecktür des weißen VWs. Aus dem Kastenwagen entwendeten sie einige Maschinen, und zwar eine Säge, eine Schlagbohrmaschine uns einen Akku-Schrauber. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wem sind an den Tatorten, insbesondere am Montagabend bzw. in der Nacht zum Dienstag, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

