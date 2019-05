Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, viele Autofahrer erneut zu schnell

Westerkappeln (ots)

Nachdem die Polizei am Freitag (17.05.) auf der Heerstraße mehr als 100 Autofahrer geblitzt hatte, die teils erheblich zu schnell unterwegs waren, erlaubt sind hier 50 km/h, haben die Beamten am vergangenen Freitag (24.05.) erneut an der Heerstraße geblitzt. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr sind rund 690 Fahrzeuge gemessen worden. Davon waren 95 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. 76 Autofahrer werden eine schriftliche Verwarnung zugesandt bekommen. 19 Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Sie hatten die Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten, neun davon um mehr als 30 km/h und zwei um mehr als 40 Km/h.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell