POL-ST: Ochtrup, Diebstahl

Eine ältere Dame kehrte am Dienstag (21.05.2019), gegen 17.45 Uhr, zu ihrer Wohnung in einem Altenwohnheim an der Laurenzstraße zurück. Als sie sich in dem Gebäude nach oben begab, sah sie auf der Feuertreppe drei Frauen, die dort hinunterliefen. Dieser Umstand war sehr auffällig, da diese Notausgangs-Leiter sonst nie benutzt wird. Nachdem sie ihre Wohnung betreten hatte, bemerkte sie sofort eine offene Schublade im Schlafzimmer. Es waren zahlreiche Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet worden. Es soll sich um drei Frauen im Alter zwischen 40 bis 50 Jahren gehandelt haben. Eine der Frauen sei blond und eine braunhaarig gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02553/9356-4155.

