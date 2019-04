Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch/Sachbeschädigung

Lengerich (ots)

Zum wiederholten Mal sind an bzw. in der Realschule an der Schulstraße Beschädigungen angerichtet worden. Die ungebetenen Gäste haben sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Montagmorgen (29.04.2019), 07.30 Uhr, dort aufgehalten. Sie begaben sich in die Kellerräume, die Mensa und die Sporthalle, nachdem sie zunächst ein Kellerfenster aufgebrochen hatten. Im Speiseraum richteten sie diverse Schäden an, wobei sie den Raum verwüsteten. Zudem schlugen sie weitere Fensterscheiben ein. Offenbar hatten die Täter es nicht erster Linie auf Diebesgut abgesehen. Sie haben einen Feuerlöscher mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

