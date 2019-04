Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch

Emsdetten (ots)

An der Straße Lütkenfelde, einer Nebenstraße der Sinninger Straße/B 475, haben sich Einbrecher aufgehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen Sonntagmorgen (21.04.2019), 08.00 Uhr und Dienstagmittag (23.04.2019), 13.30 Uhr, eine Nebeneingangstür des freistehenden Einfamilienhauses aufgebrochen. In dem Gebäude betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten die Schränke und Behältnisse. Was sie dabei gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar mitgeteilt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf cirka 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

