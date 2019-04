Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwochmorgen (24.04.2019), um 06.15 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer die Gutenbergstraße in Richtung Kreisverkehr Mc Donalds. Dort kam ihm ein gelber Sattelzug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Lkw-Fahrer wich nach rechts aus und touchierte hierbei einen geparkten Lkw. Der Fahrer des gelben Sattelzuges entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schäden an den beiden Lkw werden auf jeweils 1.000 Euro geschätzt. Hinweise, insbesondere zu dem gelben Sattelzug, bitte unter Telefon 05451/591-4315.

