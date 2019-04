Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Einkaufsmarkt an der Hansastraße ist am Dienstag (23.04.2019) ein Auto beschädigt worden. Der silberne BMW 118 stand in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr auf dem unteren Parkdeck. Er wurde im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei cirka 1.000 Euro. Im Anstoßbereich war blauer Fremdlack erkennbar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

