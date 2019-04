Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung an einem Auto

Lengerich (ots)

An der Lindenstraße ist ein geparkter PKW beschädigt worden. Ein Autofahrer aus Lengerich stellte den schwarzen Opel am Donnerstagabend (18.04.2019), gegen 20.15 Uhr, an der Straße zum Parken ab. Am nächsten Morgen waren der Lack an der Fahrer- und die Beifahrerseite verkratzt. Eine Felge war mit schwarzer Farbe besprüht und auf der Windschutzscheibe war offensichtlich ein Böller gezündet worden. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell