Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Am Donnerstag (04.04.), gegen 22.45 Uhr, hat sich an der an Ampelanlage Hansaallee/ Humboldtstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 32-jähriger Fahrradfahrer war stadteinwärts auf dem Radweg der Hansaallee unterwegs. Wegen des Rotlichts an der Ampelanlage wollte er anhalten, rutschte dabei auf dem regennassen gepflasterten Radweg aus und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der Mann aus Rheine so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand kein Sachschaden.

