Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gefahr durch freilaufende Tiere -Nachtrag-

Rheine (ots)

Am Samstag, den 30.03.2019 wurde das letzte Tierim an der Straße Am Sternbusch in Rheine gesichtet und durch die Eigentümer eingefangen.

