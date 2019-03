Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruchsversuch

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, in der Zeit von Mittwoch (27.03), 16.00 Uhr, bis Donnerstag (28.03.), 05.30 Uhr, mit einem Werkzeug die Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses in der Montargisstraße aufzuhebeln. Es wurden deutliche Hebelspuren am Türblatt und am Türrahmen festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell