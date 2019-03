Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine- Mesum, Diebstahl/Sachbeschädigung

Rheine (ots)

In der Nacht zum Montag (18.03.2019), um 03.19 Uhr, haben unbekannte Täter den Automaten für Grableuchten auf dem Alten Friedhof aufgebrochen. Dabei richteten sie an dem Gerät einen Sachschaden in Höhe von cirka 500 Euro an. Aus dem Automaten stahlen sie mehrere, etwa 10, Grableuchten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wer hat im Bereich der Trauerhalle an der "Alte Kirchstraße" verdächtige Personen gesehen?

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell