POL-ST: Laer, Brand von Mülltonnen

Am Donnerstagabend (14.03.2019), gegen 21.30 Uhr, ist den Einsatzkräften ein Brand am Schuerkamp gemeldet worden. Aus bisher unbekannter Ursache waren vier Mülltonnen in Brand geraten, die unmittelbar an einer Gartenlaube standen. Die Müllbehältnisse und die Gartenlaube wurden beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

