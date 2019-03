Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus einem Container

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Diebe haben an der Röntgenstraße einen Metallcontainer gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter sind in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 15.50 Uhr und Mittwochmorgen (13.03.2019), um kurz vor 07.00 Uhr, zu dem an der Straße abgestellten Container gegangen. Gewaltsam öffneten sie die Schlösser und dann die Türen des Containers und entwendeten anschließend zahlreiche Elektrowerkzeuge aus dem Innenraum. Zur Beute gehören verschiedene hochwertige Maschinen im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

