Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall mit Verletzten

Ochtrup (ots)

In einem Einmündungsbereich an der Osterstraße in der Bauerschaft Oster hat sich am Dienstagnachmittag (12.03.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.45 Uhr missachtete ein PKW-Fahrer den Schilderungen zufolge die Vorfahrt eines Radladers. Nach der Kollision kam das Auto von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und schließlich in den Straßengraben. Der 49-jährige PKW-Fahrer und der 41-jährige Fahrer des Radladers, beide aus Ochtrup, erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden werden auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

