Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (12.03.), in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 15.45 Uhr, ist an der "An der Reichsbahn", auf dem Parkplatz gegenüber der Bockradener Straße, ein grauer Hyundai i40 angefahren worden. Als der Fahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er an der hinteren linken Fahrzeugseite Beschädigungen und Kratzspuren fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. An dem Hyundai wurde rote Fremdfarbe festgestellt, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

