Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand gemeldet

Steinfurt (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind in der Nacht zum Mittwoch (13.03.2019), gegen 02:09 Uhr, zu einem Fahrzeug Brand am Rodder Damm / Langobardenring gerufen worden. Aus bisher unbekannten Gründen war dort das Führerhaus eines LKW in Brand geraten. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und wird im Weiteren detaillierte Untersuchungen vor Ort vornehmen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 15.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, unter Telefon 05971/938-4215.

