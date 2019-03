Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruchdiebstahl in eine Wohnung

Lotte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (07.03), 17.00 Uhr bis Freitag, 08.20 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Rathausplatz eingebrochen. Die Wohnung liegt in der ersten Etage. Den Spuren zufolge kletterten die Einbrecher auf einen Balkon und hebelten danach die Balkontür auf. In der Wohnung durchsuchten die Täter verschiedene Schränke und zogen Schubläden auf. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 4315.

