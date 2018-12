POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall mit Verletzten

Ibbenbüren (ots) - Auf der Ledder Straße, in Höhe der Zufahrt zur Autobahn 30, hat sich am frühen Dienstagmorgen (04.12.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 05.25 Uhr wollte ein 25 Jahre alter Autofahrer von der Ledder Straße nach links auf die Autobahnzufahrt in Richtung Amsterdam fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Autofahrerin aus Tecklenburg, die in Richtung Laggenbeck unterwegs war. Der 25-jährige Ibbenbürener erlitt dabei leichte Verletzungen. Die 19-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs wurde schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die PKW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden werden auf jeweils etwa 5.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle mussten aus den Fahrzeugen ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell