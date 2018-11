POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstag (29.11.2018), zwischen 08.45 Uhr und 12.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz Klosterstraße 19 ein rückwärts eingeparkter schwarzer Pkw VW Golf Plus im Frontbereich rechtsseitig beschädigt. Offensichtlich ist ein anderes Fahrzeug gegen den Golf geraten. Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe am VW Golf beträgt 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, Tel.: 05451/ 591 - 4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell