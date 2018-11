POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfall, Pedelecfahrerin schwer verletzt

Hörstel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße ist am Montagmorgen (26.11.) eine 74-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 09.25 Uhr war die 74-Jährige mit ihrem Zweirad auf der Rheiner Straße in Fahrtrichtung Ibbenbüren unterwegs. Den Schilderungen zufolge, fuhr die Zweiradfahrerin in Höhe des K&K-Marktes unvermittelt vom rechten Fahrbahnrand nach links auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden, in gleicher Richtung fahrenden, PKW einer 51-jährigen Frau aus Rheine. Die Pedelecfahrerin aus Hörstel ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell