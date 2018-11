POL-ST: Laer, Einbruch in ein Wohnhaus

Laer (ots) - An der Straße Terup wollten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einbrechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Demnach hatten sich unbekannte Täter am Montagmorgen (12.11.2018), zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr, zu dem Wohnhaus begeben. Dort versuchten sie eine Terrassen- und eine Kellertür aufzubrechen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02551/15-4115. Eine Zeugin hatte dort im Tatzeitraum zwei unterschiedlich große, männliche Personen gesehen. Einer trug eine cognac-farbene Lederjacke und er hatte dunkle Haare. Der andere vermutlich ein grüne Jacke. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

