POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots) - Am Dienstagmorgen (11.09.), gegen 07.30 Uhr, befährt eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad den Radweg "An der Martinischule". Kurz vor dem "Völkerballkreisel" kommt von rechts aus einem schmalen Fußweg ein Radfahrer gefahren. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern. Die beiden Beteiligten reden kurz miteinander und stellen fest, dass weder Personen- noch Sachschaden eingetreten ist. Daher setzen Beide die Fahrt fort, ohne die Personalien auszutauschen. Wenig später treten bei dem jungen Mädchen die ersten Schmerzen am Bein auf, die später derart stark werden, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben muss. Bei dem zweiten Radfahrer handelt es sich um einen etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann. Er hatte dunkle Haare und eine schlanke Statur. Der beteiligte Radfahrer sowie sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell