POL-ST: Hopsten, Einbruch in ein Geschäft

Hopsten (ots) - Am Freitagmorgen (06.07.2018) machte an der Kupferstraße der Betreiber eines Getränkemarktes ungewöhnliche Feststellungen. Zunächst bemerkte er an dem Markt ein offen stehendes Tor. Wie sich herausstellte, war dies aufgehebelt worden. In der Nähe des Grundstücks standen zwei Sackkarren und ein Bollerwagen. Diese waren offenbar zum Abtransport von Diebesgut benutzt worden. Sofort sah sich der Geschädigte in dem Geschäft um. Was die Diebe im Einzelnen mitgenommen haben, muss noch geklärt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell